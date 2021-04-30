VANOTED’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkanı Yunus Yüksel, Türkiye ile İran arasındaki 3 sınır kapısının 17 Mayıs’tan sonra açılması yönünde talimat veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye ile İran arasındaki 3 sınır kapısının 17 Mayıs’tan sonra açılması için verdiği talimat Van’da sevinçle karşılandı. Uzun süredir kapalı olan sınır kapılarından dolayı Van esnafının büyük sıkıntı yaşadığını ifade eden VANOTED Başkanı Yunus Yüksel, bu sıkıntının ülke ekonomisine de olumsuz yansıdığını söyledi. Van halkı ve Van esnafının yaşanılan tüm sıkıntılara rağmen korona virüs ile mücadelede gösterdiği büyük özverinin takdire şayan olduğunu belirten Yüksel, “Nitekim gösterilen bu büyük özveri nedeniyle ilimiz, korona virüs vakalarının en az görüldüğü iller arasında yer almıştır. İnanıyorum ki tam kapanma süreci ile beraber ilimizdeki vaka sayılarını en aza indirecek, eskiden olduğu gibi yine yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapacağız. Van halkının korona virüs konusunda oldukça temkinli olduğunu biliyoruz. İnanıyoruz ki aşılanmanın artması ile eski günlere dönüşümüz daha hızlı ve sağlıklı olacaktır” dedi.

Van ve bölge illerinin ekonomi dinamiği olan İran-Türkiye sınır kapılarının kapalı olmasının Van’a 1 milyar dolarlık bir kayıp yaşattığına dikkat çeken Yüksel, “17 günlük tam kapanma sürecinde ekonomik kayıpların devam edeceği göz önüne alındığında, esnafın kaybının telafi edilmesi için sınır kapılarının açılmasını çok önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Bu anlamda çekmiş olduğu sıkıntıları göz önüne alarak, ilimiz için önemli bir karar vermiş olmasından dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor, Van halkı ve turizmciler adına saygılarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın Van ve çevre illerini göz önünde bulundurarak vermiş olduğu karar ilimiz için çok faydalı olacaktır. Ekonomik kayıpları dikkate alarak sınır kapılarının tam kapanma sürecinden sonra açılması için vermiş olduğu müjdeyi sevinçle karşıladığımızı belirtmek istiyoruz. Bu nedenle şehrimiz adına bu önemli müjdeyi veren öncelikle Cumhurbaşkanımıza, bu süreçte emeği geçen Zahir Soğanda’ya, Burhan Kayatürk’e, Fatih Çiftçi’ye ve AK Parti Van milletvekillerine VANOTED olarak tekrar teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.