Vanlı sporcuların eskrim başarısı

Eskrim Federasyon tarafından Malatya’da düzenlenen Bölgesel Kılıç Turnuvası’na Van adına katılan beş sporcu; iki altın, bir gümüş ve iki bronz madalyayla kente döndüler.

Turnuvada büyük başarı gösteren Vanlı sporculardan Suer Bulut Aras Saydut, kendi klasmanı olan U12 ve üst klasman U14’de iki altın madalya kazandı. U10 kız kılıçta Nesli Melek Saydut gümüş, Ahsen Zaynep Saydut bronz, U10 erkek kılıçta ise Nuh Çağan Dilmaç bronz madalyanın sahibi oldu.

Eskrim İl Temsilci ve Antrenörü Aziz Saydut, kısıtlı imkânlarla bu başarıyı elde etmenin herkese nasip olmayacağını belirterek, “Van’da eskrim sporuna salon olmadan, ilk olarak ağaç dalları ile başlayıp bu imkânsızlığa aldırış etmeden gençlik ve spor müdürlüğünün katkıları ile altın madalya almak çok büyük bir başarıdır. Bunun tesadüfü olmadığını, daha önce alınan madalyalarla ve Türkiye klasman sıralamalarıyla ortaya koyduk. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün katkıları ile eskrim salonu yapılması, bu sporu tabana yaymak için gerekli destekleri alarak daha fazla sporcu ile yola devam edeceğiz. Başarılı olup, Van’ın adını duyuran sporcuları kutluyorum” dedi.