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Vanlı sporcular Bolu’da rüzgar gibi esti

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Bolu’da düzenlenen ‘Kayaklı Oryantiring Türkiye Şampiyonası’nda yer alan Vanlı sporcular 1 Türkiye Şampiyonluğu, 4 Türkiye ikinciliği ve 1 Türkiye üçüncülüğü alarak büyük bir başarıya imza attı.

VAN 14.02.2022, 10:11
Vanlı sporcular Bolu’da rüzgar gibi esti

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Bolu’da düzenlenen ‘Kayaklı Oryantiring Türkiye Şampiyonası’nda yer alan Vanlı sporcular 1 Türkiye Şampiyonluğu, 4 Türkiye ikinciliği ve 1 Türkiye üçüncülüğü alarak büyük bir başarıya imza attı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Bolu Gerede Kayak Merkezi’nde yapılan Kayaklı Oryantiring Türkiye Şampiyonası’na katıldı. Şampiyonada E21 kategorisinde yarışan Ozan Ayçiçek Türkiye birincisi olurken, E17 kategorisinde Bayram Keklik, K21 kategorisinde Saime Kaya, K20 kategorisinde Melike Bilir, E20 kategorisinde Samet Üstün Türkiye İkinciliği ve E20 kategorisinde yarışan İsmail Kara ise Türkiye üçüncülüğü derecelerini alarak Türkiye Oryantiring Milli Takımı’na seçildiler.

Elde edilen başarılarla ilgili bir açıklamada bulunan Oryantiring İl Temsilcisi Haris Korkmaz, Van’ın önemli bir mesafe kat ettiğini belirterek, “İlimiz oryantiring sporunun tüm branşları için uygun iklime sahip iller arasında yer alıyor. İlimizde 4 yıldır düzenli olarak, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün destekleri ve bizlere sağlamış olduğu imkanlarla bugün bu başarılara imza attık. Ayrıca yarışmada iki sporcumuzun üstün performansından ötürü federasyon yetkililerimiz tarafından milli takım kampına davet edilmeleri bizlere çok ayrı bir mutluluk yaşattı. İlimizde oryantiring branşına vermiş olduğu desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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