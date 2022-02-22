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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıma kararını ele aldı.
Vanlı öğrencilere trafik eğitimi
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.
VAN 22.02.2022, 16:31
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, 2021-2022 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında İpekyolu ilçesinde bulunan Hacı Ali Akın İlkokulunu ziyaret etti. Ziyarette ‘Trafik Dedektifleri’ projesi kapsamında 94 öğrenciye trafik eğitimi verildi.