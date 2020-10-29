banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Cumhuriyet ile yaşıt olan Fethiye Teyze
Cumhuriyet ile yaşıt olan Fethiye Teyze
Gram altın fiyatında yıl sonu tahmini 525 lira
Gram altın fiyatında yıl sonu tahmini 525 lira
İstanbul Valiliği'nde 29 Ekim töreni...
İstanbul Valiliği'nde 29 Ekim töreni...
Kilosu 800 lira...
Kilosu 800 lira...

Vanlı öğrencilerden Türkiye ve Azerbaycan’daki işitme engelliler için klip

VAN'IN ERCİŞ İLÇESİNDEKİ ÖĞRENCİLER, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA AZERBAYCAN VE TÜRKİYE'DEKİ İŞİTME ENGELLİLER İÇİN İŞARET DİLİNİ KULLANARAK KLİP HAZIRLADI.

VAN 29.10.2020, 12:52
1
Vanlı öğrencilerden Türkiye ve Azerbaycan’daki işitme engelliler için klip

Van’ın Erciş ilçesindeki öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Azerbaycan ve Türkiye’deki işitme engelliler için işaret dilini kullanarak klip hazırladı.

Erciş ilçesindeki Selahattin Eyyübi İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından işaret diliyle hazırlanan klip büyük ilgi gördü. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Azerbaycan ve Türkiye’deki işitme engelliler için hazırlanan ve arka fonda Türkiye ile Azerbaycan bayrağının yer aldığı klipte, değişik yaş grubunda öğrenciler görev aldı. Büyük özenle ‘Cumhuriyet Güneşi Türkün Sönmez Ateşi’ şarkısını el işaretleriyle okuyan öğrencilerin klibi, ‘Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun’ sözüyle bitiyor.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
19°
parçalı az bulutlu
banner378
Namaz Vakti 29 Ekim 2020
İmsak 05:59
Güneş 07:25
Öğle 12:53
İkindi 15:43
Akşam 18:11
Yatsı 19:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3