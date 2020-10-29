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Vanlı öğrencilerden Türkiye ve Azerbaycan’daki işitme engelliler için klip
VAN'IN ERCİŞ İLÇESİNDEKİ ÖĞRENCİLER, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA AZERBAYCAN VE TÜRKİYE'DEKİ İŞİTME ENGELLİLER İÇİN İŞARET DİLİNİ KULLANARAK KLİP HAZIRLADI.
VAN 29.10.2020, 12:52
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Van’ın Erciş ilçesindeki öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Azerbaycan ve Türkiye’deki işitme engelliler için işaret dilini kullanarak klip hazırladı.
Erciş ilçesindeki Selahattin Eyyübi İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından işaret diliyle hazırlanan klip büyük ilgi gördü. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Azerbaycan ve Türkiye’deki işitme engelliler için hazırlanan ve arka fonda Türkiye ile Azerbaycan bayrağının yer aldığı klipte, değişik yaş grubunda öğrenciler görev aldı. Büyük özenle ‘Cumhuriyet Güneşi Türkün Sönmez Ateşi’ şarkısını el işaretleriyle okuyan öğrencilerin klibi, ‘Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun’ sözüyle bitiyor.
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