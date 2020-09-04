Vanlı öğrenciler İspanya’da staj gördü

Van’ın Çaldıran Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Erasmus+ Projesi kapsamında İspanya’da staj faaliyeti gerçekleştirdi.

Çaldıran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen "Elektrik-Elektronik Teknolojisinde Pano Monitörlüğü" adlı Erasmus+ projesi kapsamında İspanya’nın Cordoba kentinde 10 öğrenci ve iki öğretmen rehberliğinde 14 gün boyunca staj yaptı.

Öğrencilerin söz konusu Erasmus+ projesine beşer kişilik gruplar şeklinde katılarak 14 gün boyunca ITEC Instalaciones Tecnicas şirketinde staj gördüğü belirtilirken, öğrencilerin staj dışında kalan zamanlarını da İspanya’nın Cordoba şehrinin tarihi ve sosyal mekanlarını gezdi.

Proje sayesinde yurt dışında staj görme avantajı ve İspanya’yı gezdiklerini belirten öğrenciler, faaliyet kapsamında mesleki alanda kendilerini geliştirme ve yeni yerleri görme fırsatı bulduklarını ifade ettiler.