Vanlı öğrenciler için müze ve kale gezisi

Van Büyükşehir Belediyesi, "Şehri Van’ı Geziyorum, Tarihimi Öğreniyorum" projesi kapsamında öğrencilere müze ve Van Kalesi’ni gezdirdi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca organize edilen “Şehri Van’ı Geziyorum, Tarihimi Öğreniyorum” projesi kapsamında Gürpınar Belediyesi Çocuk Meclisi öğrencileri ve sorumlu öğretmenleri, sabah saatlerinde Gürpınar Belediyesine ait otobüslerle alınıp Van Müzesine getirildi. Rehber eşliğinde müzeyi gezen öğrenciler, sergilenen eserleri inceleyerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Van Kalesi çevresini gezen ve kale hakkında bilgi alan öğrencilere yemek ikramında bulunuldu.

Ayrıca Gürpınar Belediyesi Çocuk Meclisi öğrencileri ile Cahit Zarifoğlu ve Şahbağı okullarından gelen öğrenciler, Hacıbekir Mahallesi’nde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde Kayıp Masallar isimli tiyatro oyununu izledi.

Van Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik etkinliklerinin belirli periyotlar halinde devam edileceği belirtildi.