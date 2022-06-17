banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
YKS için son uyarılar!
YKS için son uyarılar!
Alişan Lojistik yılın lojistik şirketi oldu
Alişan Lojistik yılın lojistik şirketi oldu
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi

Vanlı öğrenciler Çekya’da

Erasmus “Gelecek Nesillerimiz Reggio Emilia ile Büyüyor” projesi çerçevesinde Vanlı 20 öğrenci ve 4 öğretmen Çekya’nın başkenti Prag şehrine giderek anaokullarında staj gördü.

VAN 17.06.2022, 15:24
Vanlı öğrenciler Çekya’da

Erasmus “Gelecek Nesillerimiz Reggio Emilia ile Büyüyor” projesi çerçevesinde Vanlı 20 öğrenci ve 4 öğretmen Çekya’nın başkenti Prag şehrine giderek anaokullarında staj gördü.

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Ahmet Yurtsever Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde eğitim gören 20 öğrenci ve 4 öğretmen Çekya’nın başkenti Prag şehrine giderek 7 günlük staj eğitimi aldı. Erasmus projesi çerçevesinde ilk defa farklı bir ülkeye giden öğrenciler; öğretmen, okul yönetimi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti. Öğrenciler, Van’da bu tür anlamlı etkinliklerin sürekli yapılmasını ve kendileri gibi diğer öğrencilere de bu hakkın tanınmasını istedi.

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu