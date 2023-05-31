Vanlı öğrenciler Bitlis’in tarihi mekanlarını gezdi

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait yurtlarda kalan yaklaşık 150 öğrenci için Bitlis ve Ahlat ilçesine gezi düzenlendi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Amine Hatun Kız Öğrenci yurtlarında kalan 150 öğrenci, Bitlis’in Ahlat ilçesindeki tarihi mekanlarını gezdiler. Oldukça eğlenceli geçen gezi programında, öğrenciler tarihi ve doğal alanları gezerek öğretmenler tarafından bilgilendirildi. İlçenin zengin bir tarihi dokusu ve doğal güzellikleri olduğunu ifade eden öğretmenler; şehrin tarihi mekanlarının güzelliklerini öğrencilere tanıtmak için bu programı düzenlediklerini ifade etti.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Ahlat ilçesinde bulunan tarihi ve doğal güzellikleri tanıtmak için öğrencilere yönelik gezi programı düzenlediklerini belirterek, “Gezi programı çerçevesinde öğrencilerimiz piknik yapıp gönüllerince eğlendiler. Ahlat Sahil Kalesi, Selçuklu Mezarlığı, El Aman Hanı, Kayı Obası, Harabe Şehir, Emir Bayındır Kümbeti ve Bitlis Kalesi gibi tarihi mekanları da ziyaret ederek buralar hakkında bilgi sahibi oldular. Hayatlarında ilk kez ilimizi ve ilçemizin güzelliklerini gören öğrencilerimizin mutlulukları bizleri de mutlu etti. Öğrencilerimiz, öğretmenleri ile birlikte Sahil Kalesi’ni ve kale içinde bulunan tarihi camileri gezdiler. Öğretmenlerinden kale ve içindeki camiler hakkında bilgiler alan öğrenciler, tarihi mirasımıza sahip çıkmak adına bilgilendirdiler. Sahil Kalesi’nin insanı geçmişe götüren yolunda yürümek öğrencilerde ilgi ve merak uyandırdı. Öğrenciler, öğretmenleri ile kale içinde ve göl kenarında bol bol fotoğraf çekip bu anları saklamayı da ihmal etmediler. Öğrencilerimiz daha sonra Selçuklu Mezarlığı ve Ahlat Müzesi’ni gezdiler. Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda bulunan işlemeli büyük mezar taşlarını inceleyip fotoğraf çektiren öğrenciler, mezarlar hakkında bilgi aldılar. İnşallah bu tür etkinliklerimiz devam edecektir" diye konuştu.