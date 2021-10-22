Vanlı öğrenciler Akdamar Adası’nı gezdi

Van Emniyet Müdürlüğünce 71 öğrenci için Akdamar Adası gezisi düzenlendi.

Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, "Bizimle Gülümse Van" projesi kapsamında Gevaş ve Özalp ilçelerindeki 71 öğrenci ve 4 öğretmenle Akdamar Adası’na kültür gezisi düzenlendi. Akdamar Adası ve içerisindeki kiliseyi gezen öğrenciler, polislerle bol bol fotoğraf çektirerek güzel bir gün geçirdi.