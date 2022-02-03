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Vanlı kick boksçulardan 5 Türkiye şampiyonluğu

Ordu’da 4 bin 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Turnuvasına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks Takımı sporcuları, 5 Türkiye birinciliği, 5 Türkiye ikinciliği ve 3 Türkiye üçüncülüğü madalyası kazandı.

VAN 03.02.2022, 09:31 03.02.2022, 09:37
Vanlı kick boksçulardan 5 Türkiye şampiyonluğu

Ordu’da 4 bin 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Turnuvasına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks Takımı sporcuları, 5 Türkiye birinciliği, 5 Türkiye ikinciliği ve 3 Türkiye üçüncülüğü madalyası kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Ordu’da 4 bin 300 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvasına Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks Takımı sporcuları damga vurdu. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks Takımı sporcularından Bedirhan Ersayar 51 kiloda büyükler full contact kategorisinde, Reyhan Bıçakçı 60 kiloda gençler light contact kategorisinde, Sitav Ertaş 65 kiloda gençler light contact kategorinde, Muhammed Ali Sayın 32 kiloda yıldızlar kick light kategorisinde ve Soner Dilmaç ise 69 kiloda gençler kick light kategorisinde Türkiye birinciliği madalyasının sahibi olurken, 67 kiloda büyükler K1 style kategorisinde Kubilay Tarhan, 75 kiloda büyükler low kick kategorisinde Yunus Turan, 74 kiloda büyükler kick light kategorisinde Baran Özdemir, 32 kiloda yıldızlar kick light kategorisinde Muharrem Yasin Baran ile 28 kiloda minikler point fight kategorisinde ise Emircan Artim Türkiye ikinciliği derecesini elde etti. Yapılan müsabakaların sonunda 74 kiloda gençler light contact kategorisinde Sidar Yakut, 32 kiloda yıldızlar point fight kategorisinde Taha Aşan ve 67 kiloda büyükler K1 style kategorisinde ise Yunus Hilal Türkiye üçüncülüğü madalyasının sahibi oldu.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, kick boks branşında önemli başarılar elde edildiğine dikkat çekerek, “İlimiz gençleri arasından çok yetenekli sporcular yetişiyor. Ordu’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvasına katılan sporcularımız farklı kategorilerde 5 Türkiye birinciliği, 5 Türkiye ikinciliği ve 3 Türkiye üçüncülüğü madalyasını ilimize kazandırdılar. İlimiz adına kick boks branşında başarılara imza atan bütün sporcularımızı ve antrenörlerimizi bir kez daha yürekten kutluyor, kendilerine bundan sonraki müsabakalarda başarılar diliyoruz” dedi.

Kick Boks İl Temsilcisi Zeydin Sayın ise sporcularını kutlayarak, “Türkiye Kick Boks Şampiyonasında ilimize 5 Türkiye birinciliği, 5 Türkiye ikinciliği ve 3 Türkiye üçüncülüğü madalyası kazanmaları bizleri oldukça gururlandırdı. Bizler ilimizde her geçen yıl kick boks sporuna ilgiyi arttırdık. Şu an itibari ile 350’e yakın sporcumuz bulunuyor ve her geçen gün artan bu ilgi sayesinde ulusal çapta katıldığımız bütün turnuvalarda başarılar kazanarak spora verdiğimiz ciddiyet ve disiplini sergiliyoruz.

İlimizde sporcularımıza yakın ilgi ve desteklerinden dolayı başta Van Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç’a, bizlerle birlikte sporcularımızın bu başarılara imza atmasında emeği oldukça fazla olan antrenör arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese sporcularım ve kick boks camiası adına çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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