Vanlı kadınlardan yürüyüş

Van Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yürüyüş düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında birçok etkinlik düzenledi. Düzenlenen farkındalık etkinlikleri kapsamında kentin farklı noktalarına afiş ve pankartlar asıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Göç İdaresi İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfının işbirliği ile düzenlenen yürüyüş etkinliğine ise, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ve çok sayıda kadın katıldı.

Beşyol Meydanı’nda toplanan kadınlar, ‘Kadına Yönelik Şiddete Birlikte Dur Diyelim’ pankartlarıyla Soydan Kavşağına kadar yürüyerek burada bir açıklama yaptı. Açıklamayı yapan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, kadınların toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla toplandıklarını ifade etti. Biçek, “Genelde canlıya, özelde de kadına şiddete hayır diyoruz. Şiddetin tamamen yok olmasını istiyoruz’’ dedi.

Kadınların şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla gökyüzüne turuncu balon bırakmasıyla yürüyüş sona erdi.

Daha sonra Vali Bilmez’in eşi Meral Bilmez ve beraberindekiler, bir AVM’de kadınlar tarafından hazırlanan el emeği ürünlerinin sergilendiği standın açılışını gerçekleştirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kursiyerleri tarafından yapılan ürünlerin sergilendiği standın 3 gün boyunca devam edeceği belirtildi.