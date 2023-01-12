Vanlı kadınlar Büyükşehir’le okuma-yazma öğreniyor

Van Büyükşehir Belediyesi, tarafından kadınlar için hayata geçirilen okuma yazma kursları yoğun ilgi görüyor.

Sosyal sorumluluk projeleri ile her alanda vatandaşların hayatlarına dokunan Van Büyükşehir Belediyesi, açtığı kurslarla da büyük ilgi görüyor. Bu çerçevede kadınların sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik kurs açıldı. Okuma yazma bilmedikleri için günlük hayatta birçok noktada zorlanan kadınlar Van Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı kurslara gelerek okuma yazma öğreniyor. Usta öğreticiler tarafından verilen okuma yazma kursunda kadınlar eğitim görüyor. Kursta kadınlar akıcı okuma, hızlı yazma teknikleri ve dört işlem becerilerini geliştiriyor. 1. ve 2. kademe olarak düzenlenen kursta, başarılı olan kursiyerlere eğitim belgesi veriliyor. Okuma yazma kursuna büyük bir ilgi olduğunu söyleyen Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, “Kadınlar kursumuzu çok beğeniyorlar. Sosyal hayatta bilgi sahibi olmak isteyen kadınlar kursuma gelip okuma yazma öğreniyorlar. Kursumuza yoğun bir ilgi var kadınlarımız bundan çok memnun. Eğitim kursumuz yıl sonuna kadar devam edecek” dedi.