Vanlı kadınlar Akdamar Adası’nı gezdi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “Vanlı Kadınları Doğal Güzellikler ile Buluşturuyoruz” projesi ile kadınlar tarihi Akdamar Adası’nı gezdi.

Kadınları kentteki tarihi ve doğal güzelliklerle buluşturan Van Büyükşehir Belediyesi, 40 günde 20 bin 300 kadını gezdirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı organizesinde gerçekleştirilen tarihi ve ören yerlerine geziler sürüyor. 4 farklı rotaya yapılan gezilere kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Van Büyükşehir Belediyesine ait araçlarla belirlenen noktalardan ücretsiz olarak alınan kadınlar; Akdamar Adası, Çatak Kanisipi Şelalesi, Muradiye Şelalesi ve İshak Paşa Sarayı’na götürülüyor.

Proje bünyesinde bugün erken saatlerde Akdamar Adası’na gitmek üzere yola çıkan kadınlar, tarihi adayı gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Burada kahvaltı yapan kadınlar, tarihe yolculuk yaparak doğanın tadını çıkarttı.

Akdamar Adası’na Van Büyükşehir Belediyesince yapılan gezi sayesinde ilk defa geldiğini anlatan Sefanur Erdem, “İlk defa adaya gelme fırsatı buldum. Ada, tarihi ve doğasıyla muhteşem. Yapılan etkinlik çok güzel. Organizasyon çok güzel. Program sayesinde hem güzel dostluklar edinme fırsatımız oldu hem de uzun süre görmek istediğim Akdamar Adası’nı gezdim. Bol bol fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştirdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Proje ile eylül ayı sonuna kadar 50 bin kadının gezdirilmesi hedefleniyor.