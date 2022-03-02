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Vanlı judocudan altın madalya

Nevşehir’de düzenlenen Okul Sporları Judo Genç Kız-Erkek Türkiye Şampiyonasına katılan Ali Samed Özgül altın madalya kazandı.

VAN 02.03.2022, 11:04
Vanlı judocudan altın madalya

Nevşehir’de düzenlenen Okul Sporları Judo Genç Kız-Erkek Türkiye Şampiyonasına katılan Ali Samed Özgül altın madalya kazandı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Judo Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Nevşehir Spor Kompleksi Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda 50 ilden 400 sporcunun katılımı ile düzenlenen 2021-2022 Yılı Okul Sporları Judo Genç Kız-Erkek Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonaya katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Sporcusu Ali Samed Özgül 55 kilo kategorisinde tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye birinciliği ile altın madalyanın sahibi olurken, genç kızlar 40 kilo kategorisinde ise Rabia Kurşat Türkiye üçüncülüğü derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Rakip Aslan, Okul Sporları Judo Genç Kız-Erkek Türkiye Şampiyonasına 4 sporcu ile katıldıklarını belirterek, “Sporcularımızdan Ali Samed Özgül 55 kilo kategorisinde rakiplerini mağlup ederek altın, genç kızlar 40 kilo kategorisinde ise Rabia Kurşat bronz madalyanın sahibi oldu.

Sporcularımız farklı illerde belirli tarihler arasında yapılan Okullar Arası Judo Grup, Çeyrek ve Yarı Final müsabakalarında zorlu ve çekişmeli karşılaşmalar ile rakiplerini mağlup ederek ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil etmenin ve bu şampiyonadan ise ilimize 1 Türkiye birinciliği ve 1 Türkiye üçüncülüğü madalyası kazanmanın mutluluklarını bizlere yaşattılar. İlimiz adına bu güzel dereceleri kazanarak bizlere bu mutluluğu yaşatan sporcularımızı bir kez daha yürekten kutluyorum” dedi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise sporcuları aldıkları derecelerinden dolayı tebrik ederek, “Bu tür başarılar bizleri gururlandırıyor ve ilimizin ismini ön plana çıkartıyor. Ali Samed kardeşimiz elde ettiği Türkiye birinciliği ile altın madalyanın sahibi olurken, bir diğer sporcumuz Rabia Kurşat ise kendi kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. İnanıyoruz ki sporcularımız bundan sonra katılacakları müsabakalarda Türkiye şampiyonu olarak önceki başarılarına bir yenisini daha ekleyeceklerdir. Bilinmesi gerekir ki; hiçbir başarı tesadüf değildir. Başta sporcularımız olmak üzere ailelerimizi, okul idarecilerimizi ve beden eğitimi öğretmenlerimiz ile birlikte her daim sporcularımızın yanında olan antrenörümüzü tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

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