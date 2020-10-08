Vanlı işadamı Gülaçar’dan epilepsi hastası genç anlamlı yardım

Van’ın Saray ilçesinde epilepsi Hastası olan Özkan Fırat’a Vanlı işadamı İrfan Gülaçar’dan anlamlı yardım.

Saray ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesinde ikamet eden ve 5 çocuklu Fırat ailesine Vanlı işadamı İrfan Gülaçar sahip çıktı. Kerpiç evleri oturulacak durumda olmaması üzere mahalle muhtarı Murat Yılmaz’ın Vanlı işadamı İrfan Gülaçara’a durumu bildirdi. Konuya duyarsız kalmayan Gülaçar, kısa sürede yeni bir ev yapımını başlattı.

7 kişinin bu evde yaşadığını anlatan baba İsmail Fırat, “23 yaşındaki epilepsi hastası bir oğlum var. Beyinde hasar oluştu, vücut fonksiyonları tamamen öldüğü için tedavisi mümkün olmadı. Yaşadığımız ev oturulacak durumda değildi. Muhtarımız Murat Yılmaz’ın girişimleri ile Vanlı işadamı İrfan Gülaçar’la tanıştık ve onun sayesinde bir evimiz olacak. Yardımcı olan herkesten Allah razı olsun” dedi.

Mahalle Muhtarı Murat Yılmaz ise “İsmail abimiz yıllardır mağdur durumda. Engelli bir çocuğu var. Sağ olsun İrfan beye, bu ailenin durumu dile getirdik. Oda bizleri kırmayıp gerekli yerlerle iş birliği ile ederek bizlerde elimizden geldiği yardım yapıp İsmail beyin evini yapmaya başladık. İnşallah en kısa zamanda evin inşaatını bitirip engeli aileyi yerleşmeyi sağlayacağız. Yardımcı olan hayırseverlerde ve İrfan beyden Allah razı olsun” dedi.

İşadamı ve hayırsever İrfan Gülaçar ise “Kurban Bayramı önce mahalle muhtarı ile irtibatta geçtim. Sağ olsun beni yönlendirdi. Ailenin oturduğu ev oturulacak durumda değil. Birçok dostumla irtibata geçtim ve çoğu yardımcı oldu. Duvarlar örülmeye başlandı ama halen eksiğimiz var. Başta çatı malzemesi olmak üzere onları da bir hafta on gün içinde tedarik edeceğiz. Yani bu kış bitmeden İsmail abimiz yeni evinde oturacak inşallah” dedi.