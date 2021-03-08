Vanlı hayırseverden kadın sağlık çalışanlarına karanfil

Vanlı hayırsever İrfan Gülaçar, Özalp ve Saray ilçelerinde çalışan sağlık çalışanı kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak karanfil verdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Özalp ve Saray ilçelerini ziyaret eden Vanlı hayırsever İrfan Gülaçar, sağlık görevlisi kadınlara karanfil verdi. Açıklamalarda bulunan Gülaçar, pandemi nedeniyle sağlık çalışanlarının zorlu bir dönem geçirdiğini belirterek, “Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın sağlık çalışanlarımızı unutmadık. Özalp ve Saray ilçelerimizdeki kadın sağlık çalışanlarını ziyaret ederek günlerini kutlayıp karanfil verdik” dedi.