Vanlı çocukların kayak keyfi

Van’da 2 gün önce etkili olan kar yağışının ardından kızaklarını alan çocuklar, kayak yapmanın tadını çıkardı.

Van’ın merkez Edremit ilçesinde 2 gün önce etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı, çocukların ise eğlencesi oldu. Yoğun kar yağışı sonrası tatili de fırsat bilen çocuklar, ellerine aldıkları kızaklarla doyasıya kaydı. İlçeye bağlı Memur-Sen konutlarındaki çocuklar, uzun zamandan sonra yağan kar yağışını fırsata dönüştürerek gün boyu eğlendi. Öte yandan çocukların kayak keyfi, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden dolayı buruk geçtiği dikkat çekti.

Kayak keyifleri buruk geçiyor

Yoğun kar yağışının ardından kayak yaptıklarını ifade eden çocuklar, bir taraftan deprem bölgesindeki çocukları da düşündüklerini belirtiler. Minik çocuklar, depremin yaralarının tez zamanda sarılmasını ve oradaki çocukların da yeniden eğlenmesini temenni etti.