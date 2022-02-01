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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Abdulhamit Gül’ün bakanlıktan af istemesini MOBESE kayıtlarının ortaya çıkmasına bağlayan CHP zihniyetinin itibar suikastleri asla tutmayacaktır.”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Kar yağışını konuşmazlar, balıkçıyı konuşmazlar; yüzsüzce MOBESE’yi dillerine dolanmaktan geri durmazlar. İzleniyorlarmış, dinleniyorlarmış, şiddetli kar fırtınası varken balık lokantasında ne aradığınızı, hangi gizli em
Vanlı çocuklar helikoptere bindi
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukları helikoptere bindirerek havacılık sektörü konusunda bilgilendirdi.
VAN 01.02.2022, 10:35
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukları helikoptere bindirerek havacılık sektörü konusunda bilgilendirdi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, 50 çocukla birlikte Havacılık Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada Havacılık Şube Müdürlüğü görevlilerince çocuklara helikopter ve havacılık sektörü hakkında bilgilendirme yapıldı.