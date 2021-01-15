Son Dakika
Vanlı çobanlar yayla sezonunu kapattı
Van’da yüksek kesimlere kar yağması ve havaların soğumaya başlamasıyla çobanlarda yayla sezonunu kapattı.
VAN 15.01.2021, 10:17
4
Van’da yüksek kesimlere kar yağması ve havaların soğumaya başlamasıyla çobanlarda yayla sezonunu kapattı.
Van’da yüksek kesimlere kar yağması ve havaların soğumaya başlamasıyla çobanların da çalışma sezonu sona erdi. Mevsim şartlarının çetin geçmeye başladığı kırsal kesimlerde sürüleri yaylalardan indiren çobanlar, yerleşim yerlerine yakın noktalardaki belirli bölgelerde hayvanları sahiplerine teslim etmeye başladı. Kış boyunca ağıllarda bakılacak koyunlar, ilkbaharda yeniden yaylalara çıkarılacak.Çatak ilçesinin Boynupınar Mahallesinin yaylasında hayvanlarını çıkaran Nevzat Gültepe, yazın hayvanlarını yüksek kesimlerdeki yaylalara çıkararak baktıklarını söyledi. Kar yağınca da tekrar mahalleye indiklerini ifade den Gültepe, “Bu yıl yaylada otlarımız çoktu. Bu yüzden diğer yaylacılardan yaklaşık 1 ay sonra iniyoruz. Yayladaki otlarımız bu gün itibarı ile bitince bizde kışı geçirmek üzere mahalleye dönüyoruz” dedi.
3°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü