Vanlı çiftçilerden ’sabit halk pazarı’ talebi

Van’da sebze ve meyve üretimi gerçekleştiren çiftçiler, sabit halk pazarlarının kurulmasını istedi.

Van’da kış ve ilkbahar mevsimlerinin yağışlı geçmesi, tarım ve hayvancılığa olumlu yansıdı. Özellikle tarımda elde edilen verim bir yandan çiftçilerin yüzünü güldürürken, bir yandan da tezgahları bereketlendirdi. Sebze ve meyvedeki verimin özellikle pandemi sonrasında önemli olduğunu ifade eden çiftçiler, yetkililerden sabit halk pazarlarının kurulmasını istedi.

Sebze ve meyve üreticiliği yapan Feremez Bayram, yaklaşık 20 yıldır çiftçilikle uğraştığını; Edremit, Gevaş ve Gürpınar’da yaklaşık 2 bin 500 dönümlük bir arazide ekim yaptığını söyledi. Bayram, tarladan ucuza alınan ürünlerin vatandaşa pahalı ulaştığını belirterek, “Burada pazar sıkıntısı var. Bazı arkadaşların imkanı yetmiyor. Kimi yol kenarında satıyor, kimi hala götürüyor. Herkes 3-5 TL üzerine bıraktığı zaman ürün 15 TL’ye çıkıyor Halbuki benden ürün 2 veya 3 TL’ye çıkıyor. Biz bunun için devletten sabit halk pazarının kurulmasını istiyoruz. Van’da kaç kişi yapıyorsa onlar için sabit bir halk pazarı kurulsun. Ürettiğimiz ürünler direkt tüketiciye ulaşırsa belki biraz daha uygun olabilir ama öyle bir yer olmadığı için arada üç beş insan mecburi oluyor. Bu nedenle halk pazarının kurulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.