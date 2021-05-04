Vanlı çiftçi, 100 adet pet bidonla sera kurdu

Van’ın Erciş ilçesinde ürünleri soğuk havadan etkilenmesin diye hurdacıdan aldığı 100 adet 5 litrelik pet bidonla sera yapan çiftçi, bu sayede hem sera maliyetini düşürecek hem de diğer çiftçilere oranla 1 ay önce ürün elde edecek.

Van’ın Erciş ilçesinde çiftçilikle uğraşan Tahsin Yıldız, erken ürün almak için tarlasına ektiği karpuz fidelerini, hurdacıdan aldığı 100 adet 5 litrelik pet bidonla don olayından koruyor. Ercişli çiftçi, Van Gölü manzaralı tarlasında deneme amaçlı bidon sera kurduğu serada zirai don olayına karşı geliştirdiği bu ilginç yöntemle hem ürünlerini soğuk gecelerde don olayına karşı koruyor hem de erken ürün elde etmeyi amaçlıyor.

Bu yöntemi bacanağının tavsiyesi ve internette nasıl yapıldığı araştırarak hurdacıdan aldığı 100 adet 5 litrelik pet bidonla kendi tarlasında deneme amaçlı uyguladığını söyleyen Tahsin Yıldız, tarlasının küçük bir bölümüne ektiği karpuz fidelerini bu yöntemle soğuktan koruduğunu söyledi. 5 litrelik 100 adet pet bidonun kendisine cüzi bir miktara mal olduğunu ifade eden Tahsin Yıldız, “Gördüğünüz gibi bir hafta önce tohumu çimlendirdim. Çimlendikten sonra toprağa bıraktım. Bu günde hurdacıdan aldığım 100 adet pet bidonları tohumların üzerine kapattım. Bir hafta 10 gün sonra Allah’ın izniyle tohumlar tamamen çıkacak. Bu sistemi daha önce bilmiyordum. Bacanağımdan öğrendim. O da internetten görüp bana tarif etti. Ben de daha sonra internete baktım. Güzel bir sistem. İnternete baktığımda bir çiftçi hurdacıdan aldığı 3 bin adet bidonla yaptı. Ben bunu şu an deneme olarak yaptım. Verim alabilirsem devam edeceğim. Buralar halen soğuk ama bu pet bidonlar fideleri soğuktan koruyor. Eğer güzel verim alırsam buradaki 7 dönüm tarlayı bu yöntemle ekeceğim” dedi.