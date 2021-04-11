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Vanlı boksör dünya şampiyona katılıyor

Vanlı boksör Evin Erginoğuz, Polonya’da yapılacak dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

VAN 11.04.2021, 09:40
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Vanlı boksör dünya şampiyona katılıyor

Vanlı boksör Evin Erginoğuz, Polonya’da yapılacak dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

10-24 Nisan 2021 tarihleri arasında Polonya’nın Kielce şehrinde yapılacak olan Dünya Boks Şampiyonasına ülkemizden 4 sporcu katılıyor. 4 sporcudan biri olan Van’ın gururu Evin Erginoğuz, gençler kategorisinde 60 kiloda ay-yıldızlı forma ile ülkemizi temsil edecek. Milli Antrenör Ayhan Öz nezaretinde şampiyonaya katılan Evin Erginoğuz’un madalyayla dönmesi bekleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da milli sporcu Erginoğuz’a başarılar diledi.
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