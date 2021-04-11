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Vanlı boksör dünya şampiyona katılıyor
Vanlı boksör Evin Erginoğuz, Polonya’da yapılacak dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.
VAN 11.04.2021, 09:40
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Vanlı boksör Evin Erginoğuz, Polonya’da yapılacak dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.
10-24 Nisan 2021 tarihleri arasında Polonya’nın Kielce şehrinde yapılacak olan Dünya Boks Şampiyonasına ülkemizden 4 sporcu katılıyor. 4 sporcudan biri olan Van’ın gururu Evin Erginoğuz, gençler kategorisinde 60 kiloda ay-yıldızlı forma ile ülkemizi temsil edecek. Milli Antrenör Ayhan Öz nezaretinde şampiyonaya katılan Evin Erginoğuz’un madalyayla dönmesi bekleniyor.Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da milli sporcu Erginoğuz’a başarılar diledi.