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Vanlı atletten Türkiye rekoru

Türkiye Atletizm Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan ve Ataköy Atletizm Salonunda yapılan Türkiye Büyükler ve U20 Salon Atletizm Şampiyonası sonucunda dünya şampiyonu olan Mizgin Ay’ın rekoru Vanlı atlet Nevin İnce tarafından kırıldı.

VAN 08.02.2021, 12:07
Vanlı atletten Türkiye rekoru

Türkiye Atletizm Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan ve Ataköy Atletizm Salonunda yapılan Türkiye Büyükler ve U20 Salon Atletizm Şampiyonası sonucunda dünya şampiyonu olan Mizgin Ay’ın rekoru Vanlı atlet Nevin İnce tarafından kırıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul Ataköy Atletizm Salonunda düzenlenen Türkiye Büyükler ve U20 Salon Atletizm Şampiyonasının 400 metre yarışında U18 Salon Türkiye rekoru yenilendi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 17 yaşındaki atletizm sporcusu Nevin İnce, 20 yaş altı kategorisinde 400 metrede 55,52’lik derecesiyle birinci olurken, Mizgin Ay’a ait 56.39’luk eski Türkiye rekorunu 0.87 saniye aşağı çekerek, yeni bir rekor kırdı ve Van tarihinde bir ilke imza attı. Kazanmış olduğu bu başarısıyla Avrupa Yıldızlar Şampiyonası barajını da geçen Milli Atlet Nevin İnce, 13 Şubat 2021 tarihinde Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenecek Balkan Şampiyonasında ay-yıldızlı forma ile ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Kırmış olduğu Türkiye rekoru ile Van’da bir ilke imza atan Nevin İnce’nin bu başarısını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in yanı sıra Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç’ın paylaşımı kısa bir süre içerisinde büyük yankı uyandırdı. Bu paylaşımlara, başta STK temsilcileri, sporcular, siyasiler, antrenörler, basın mensupları, Van’da yayın hayatını sürdüren radyo ve TV kanalları ile birçok vatandaş, ekledikleri tebrik mesajları ile bu güzel ve anlamlı mutluluğa ortak oldular.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç; Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul’da yapılan ve büyük bir önem arz eden Büyükler ve U20 Salon Atletizm Deneme Yarışlarında 400 metrede 55,52’lik derecesiyle Van tarihinde ilk kez bir rekora imza atan Nevin İnce’nin bu başarısının kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirterek, “Bu başarı bizim için çok önemli bir başarı olup; ilimiz adına farklı illerde yarışmalara katılan bütün sporcularımızı da hem gururlandıracak hem de onlara örnek teşkil edecektir. Sporcularımızdan böyle güzel başarıların kazanıldığı haberlerini almak bizleri çok mutlu edip gururlandırıyor. Atletizmde çok istekli ve başarılı olan sporcumuz Nevin, bu yarıştan da tarihi bir başarı ile dönmeyi başardı. Ülkemiz adına gelecek vaad eden sporcularımız arasında yer alan Nevin İnce, aynı yarışın sonunda 2. bir rekor daha kırarak bizlere çifte mutluluk yaşattı. 4x400 metre bayrak yarışında takım olarak 3.53’lük derecesi ile yeni bir rekora daha imza atarak, Türkiye Salon Yıldızlar Rekorunun sahibi oldu. İnşallah Nevin ile birlikte önümüzdeki olimpiyatlara atletizm branşında Ömer Amaçtan, Mahsum Değer, Suat Karabulak, Berkan Ceylan, Edibe Yağız, Turan Akkoyun, Abdülbaki Enterili, Berat Samet Enterili, Enes Bilir, Kenan Sarı, yürüyüş de Mehmet Bahşi, Mert Kahraman, disk atmada Delil Dilovan, judo branşında Ejder Toktay, Davut Toktay, Musa Karakoç, boks branşında Evin Erginoğuz ve kayak branşında ise Ömer Ayçiçek ile hazırlanıyoruz. İlimiz tarihinde en fazla sporcu ile 2024 Paris Olimpiyatlarına katılarak ilimizi ve ülkemizi temsil etmeye adayız. Bu duygu ve düşüncelerle öncelikle sporcularımız adına her talebimizin karşılık bulduğu, dolayısı ile bu başarıların arkasındaki en büyük destekçimiz olan Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık yetkililerimiz ve federasyonumuz olmak üzere yine desteklerinden dolayı Valimiz Mehmet Emin Bilmez’e ilimiz gençliği adına teşekkür ediyor, sporcularımızı ve bu başarıda büyük pay sahibi olan Van Büyükşehir Belediyemiz, spor kulübümüz ile antrenörlerimizden Mehmet Akkoyun, Münir Akkoyun ve Nihat Akkoyun’u da yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.
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