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Vanlı Amcan’dan fiziksel engelli Suna’a akülü sandalye

Sosyal medya fenomeni Vanlı Amcan, 15 yaşındaki fiziksel engelli Suna Durmaz’a akülü sandalye hediye etti.

VAN 23.07.2022, 19:33
Vanlı Amcan’dan fiziksel engelli Suna’a akülü sandalye

Sosyal medya fenomeni Vanlı Amcan, 15 yaşındaki fiziksel engelli Suna Durmaz’a akülü sandalye hediye etti.

Daha anne karnında iken kemik displazı hastalığına yakalanan 15 yaşındaki Suna Durmaz, bacağından 4, sırtından ise bir kez ameliyat oldu. Hastalığı nedeniyle yürümekte zorluk çeken Suna’nın yardımına sosyal medya fenomeni Vanlı Amcan koştu. Suna için yardım kampanyası başlatan Vanlı Amcan, tedarik ettiği akülü sandalyeyi Suna’ya teslim etti. Amcan’dan aldığı akülü sandalyeye binen Suna Durmaz ise mutluluğunun anlatılmaz olduğunu belirterek, Vanlı Amcan’a teşekkür etti.

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