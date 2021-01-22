banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
Cep telefonu üreticilerine ithalatta muafiyet
Cep telefonu üreticilerine ithalatta muafiyet
Yargıtay’dan emsal miras kararı
Yargıtay’dan emsal miras kararı
İMAMOĞLU’NDAN “EKMEK” AÇIKLAMASI
İMAMOĞLU’NDAN “EKMEK” AÇIKLAMASI

Vanlı 120 kahraman çocuğun destanı film oldu

Van’ın Gevaş ilçesinde bir araya gelen gençler, 1. Dünya Harbi sırasında cephanesi tükenen askeri birliklere gönüllü olarak cephane ve yiyecek taşıdıktan sonra dönüş yolunda 80’i donarak şehit olan 12-17 yaşındaki 120 kahraman Vanlı çocuğun filmini çekti.

VAN 22.01.2021, 13:14
1
Vanlı 120 kahraman çocuğun destanı film oldu

Van’ın Gevaş ilçesinde bir araya gelen gençler, 1. Dünya Harbi sırasında cephanesi tükenen askeri birliklere gönüllü olarak cephane ve yiyecek taşıdıktan sonra dönüş yolunda 80’i donarak şehit olan 12-17 yaşındaki 120 kahraman Vanlı çocuğun filmini çekti.

Dünya Harbi sırasında İran cephesinde, cephanesi tükenen askeri birliklere gönüllü olarak cephane ve yiyecek taşıdıktan sonra dönüş yolunda 80’i donarak şehit olan 12-17 yaşındaki 120 kahraman Vanlı çocuğun destanı film oldu. Vanlı 120 kahraman çocuğun yaptığı büyük fedakarlık ve yiğitlik, Gevaşlı gençler tarafından çekilen film ile ölümsüzleştirildi. Vanlı 120 kahraman çocuğun yiğitliğini kısıtlı imkanlarla anlatan filmin yönetmenliğini Gazeteci-Yazar Yusuf İdiz, senaryosunu ise Gevaş Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Necat Kaçmaz yaptı. Kürtçe versiyonu da hazırlanan filmin Van tarihi açısından büyük önemi ve değeri olduğunu belirtilen Yönetmen Yusuf İdiz, çekilen film ile 120 kahramanın asla unutulmayacağını ve her daim hatırlanacağını belirtti. Kıt imkanlarla filmi tamamladıklarını ifade eden İdiz, imkan olması halinde daha iyi projeler yapılabileceğini belirterek, “Biz Gevaş’ta daha önce 5 tane kısa metrajlı film çevirmiştik. Çeşitli yarışmalara göndermiştik. Buradaki amacımız ilçemizi tanıtabilmekti. Daha sonrasında herkesin bildiği gibi Vanlı 120 kahraman çocuğun destanı vardı. Bunu da ölümsüzleştirmek adına sevgili Necat Kaçmaz Hocamız böyle bir projeyle geldiğinde biz de olur dedik. Beraber güzel bir çalışma başlattık” dedi.

Üç gün boyunca ilçeye bağlı Abalı Mahallesi’nin yüksek kesimlerinde filmin çekimlerini yaptıklarını dile getiren İdiz, “Tamara Tiyatro ekibi ile birlikte inanın ünlü oyunculara taş çıkartacak bir çekimimiz oldu. Daha sonra da bu çekimimizi elimizden geldiği kadar bütün Türkiye’ye yaymaya çalıştık. Kısa metrajlı filmimizi tamamladık. Tabi imkanlar verilirse daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Çünkü biz emanet kameralarla, emanet dronelerle çekim yapmıştık. Bu gençlere destek olmaları halinde daha güzel şeyler yapacağımızı ve güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Senaryo yazarı Gevaş Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Necat Kaçmaz da, “Bizler gençlik merkezimizde gençlerin birçok alanda kendilerini geliştirmeleri için imkan oluşturuyoruz. Bunlardan bir tanesi de tiyatrodur. Gençlik merkezimizde gençlere tiyatro eğitimi veriyoruz. Birçok tiyatro oyunumuz ve kısa film çalışmamız var. Biz bununla birlikte Van’ımızın önemli bir değeri olan ve önemli bir tarihi geçmişe sahip olan 120 kahraman çocuğun hayat hikayesini ele almaya çalıştık. Tiyatro oyunumuzu birçok yerde sergiledik. Bununla birlikte bir kısa film çalışmasını yapmaya çalıştık. Oldukça da iyi oldu diye düşünüyorum. En azından gençlerin, çocukların, yani herkesin bu tarihi olaydan haberdar olmaları için bence iyi oldu diye düşünüyorum“ şeklinde konuştu.

Gevaş Gençlik Merkezi Müdürü Bahattin Ceylan ise 120 kahraman çocuğun anlatıldığı kısa film çalışmasının kıymetli olduğunu vurgulayarak, “Gençlerin, çocukların tarihlerini araştırmalarını ve tarihlerine sahip çıkmalarını istiyoruz. Tiyatro ekibimiz ve yönetmen Yusuf İdiz’in de desteğiyle kısa filmimizi tamamladık. Diğer çalışmalarda olduğu gibi sanatsal çalışmalarda da her zaman gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.
Yorumlar (0)
banner422
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 19 39
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Alanyaspor 19 31
6. Hatayspor 19 31
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Sivasspor 19 24
13. Rizespor 19 24
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Burnley 18 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 17 44
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 19 20
15. Eibar 19 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 19 16
20. Huesca 19 12