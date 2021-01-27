Vankart 4. yılına girdi

Van’da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Firma Yetkilisi Bilgin Berge, Vankart adlı markalarının 4’üncü yılına girdiğini ifade etti.

Vankart markasının 4’üncü yılına girmesi ile ilgili açıklamada bulunan Firma Yetkilisi Bilgin Berge, markanın alt yapı çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Vankart markasıyla verdikleri hizmeti her geçen gün geliştirdiklerini vurgulayan Berge, “Bu markamızla indirim kartı, puan kartı ile ön ödemeli yemek kartı veya kuponu hizmetinin üye hizmetleri, saha servisleri, pos kiralama, bakım, çağrı merkezi, sunucu barındırma, kart üretim ve alt yapı sistemleri gibi hizmetler vermekteyiz” dedi.

Sistemlerinin esnek ve pratik olduğuna değinen Berge, “Sistemlerimiz tamamen çevrimiçi çalışmakta ve entegrasyon konusunda esnektir. Özellikle de indirim kartı ve sosyal yardım kartı alanlarında kullanmak isteyenler için çatı bir çözüm sunmaktayız. Bu çatı çözüm sayesinde her firmanın kendine ait pos cihazı bulundurma gibi maliyetleri ortadan kaldırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tescilli markaların izinsiz kullanımlarında suç teşkil ettiğinin altını çizen Berge, “Vankart markamız, Türk Patent ve Marka Kurumu 20 Nisan 2017 tarih ve 2017/36272 başvuru numarasıyla 09 / 35 / 36 / 39 / 42 / 43 sınıfları ile 21 Ağustos 2017 tarih ve 2017/75248 başvuru numarasıyla 16 / 38 / 41 / 45 / 39 sınıflarında tescilli bir markadır. Çoğu zaman markamızı izinsiz kullananlara denk geliyoruz. Bir markayı izinsiz kullanmak hem etik değil hem de suçtur. Markamızı kullanmak isteyenlere lisans hakkı veriyoruz. Marka lisansı sözleşmeleri, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte düzenlenmiştir. Markamız hakkında gelişmeleri ve kampanyaları www.vankart.com web adresimizden takip edebilirsiniz” diye konuştu.