Van’ın ulaşım sorunu ele alındı

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, kentte ulaşım hizmeti veren esnaf temsilcileriyle bir araya geldi.

Van Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıya Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel’in yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Emin Tuğrul, ulaşım hizmeti veren kooperatif başkanları ve belediyenin ilgili şube müdürleri katıldı. Toplantıda, kentteki toplu taşıma ve ulaşım hizmetleriyle ilgili yaşanan sorunlar, ulaşım planlaması, toplu taşıma hizmeti veren esnafın talepleri ve yolculardan gelen şikâyetler gibi konular konuşuldu.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.