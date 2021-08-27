Van’ın simgelerinden olan ‘semaver’ heykelinin yenisi yapılıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli simgelerinden olan semaver heykelini eskidiği ve tamiri mümkün olmadığı için yeniliyor.

Vanlıların çay kültürünü temsil eden semaver heykelinin tehlike arz etmesi üzerine harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşanan depremlerin de etkisiyle hasar gören ve tamiratı mümkün olmayan semaver heykelinin yenilenmesine karar verdi. Kazım Karabekir Caddesi’nde bulunan ve kısa bir süre önce kaldırılan semaverin yerine yenisinin yapılması için çalışma başlatıldı. Alt zemin çalışması tamamlanan yeni semaver heykelinin yaklaşık 6 metre yüksekliğinde ve 4,5 metre genişliğinde olacağı belirtildi. Semaver heykelinin altına ise 2 katlı kaide yapılacak.

Su ve dış etkenlere karşı dayanıklı malzemelerin kullanılacağı semaver heykelinin kısa sürede bitirilmesi planlanıyor.