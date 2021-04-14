banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Piyasaların gözü PPK'da
Piyasaların gözü PPK'da
Dolar güne düşüşle başladı
Dolar güne düşüşle başladı
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Tramvay durağında can pazarı
Tramvay durağında can pazarı

Van’ın risk haritası yeniden maviye dönüyor

Sağlık Bakanlığının verilerine göre Van’da vaka sayısı 100 binde 61.69 olurken, ‘Hayat Eve Sığar’ haritası ise yeniden maviye döndü.

VAN 14.04.2021, 14:29
2
Van’ın risk haritası yeniden maviye dönüyor

Sağlık Bakanlığının verilerine göre Van’da vaka sayısı 100 binde 61.69 olurken, ‘Hayat Eve Sığar’ haritası ise yeniden maviye döndü.

Sağlık Bakanlığının yayımladığı risk haritasında Van’daki korona virüs tablosu normalleşme süreciyle birlikte yeşilden sarıya dönerken, Ramazan ayının başlamasıyla ’Hayat Eve Sığar’ uygulamasında oluşan kırmızı alanlar yerini yeniden mavi renge bırakmaya başladı. Diğer illere göre vaka düşüşü ile ’Hayat Eve Sığar’ uygulamasının tekrar maviye dönmeye başlaması Vanlıları sevindirdi. Ülke genelinde korona virüs vakalarının arttığı bugünlerde, Van’da vaka sayıları düşük seyrediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre risk durumunu açıklarken, çok az riskli iller arasında bulunmaya devam eden Van’da vaka sayılarının 100 bin kişide 61.69 olduğu bildirildi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
19°
parçalı az bulutlu