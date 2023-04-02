Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlandı

Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Beşyol mevkisindeki valilik binası önünde başlayan tören; Atatürk heykeline çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirin okunmasının ardından Van’ın kurtuluşuna ilişkin düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim dallarında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle her yıl yapılan çeşitli spor, halk oyunları gösterileri ve tören geçidi bu yıl yapılmazken, program ise İpekyolu Atatürk Sanat Merkezi’ndeki resim sergisinin gezilmesiyle son buldu.

Törene Van Vali Vekili Ahmet Tuzlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atunur Aydın, Tuşba Belediye Başkan Vekili Azad Gülengül, kurum amirleri, askeri bando takımı, gaziler ve öğrenciler katıldı.