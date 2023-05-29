Van’ı 5 ayda 100 bin turist ziyaret etti

Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, 2023’ün ilk 5 ayında şehre 100 binin üzerinde yerli ve yabancı turistin geldiğini belirtti.

2023’ün ilk 5 ayının turizm açısından değerlendirmesini yapan Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, 2022 yılını pandemiden sonra güzel kapattıklarını ifade ederek, 2023 yılında hedeflerinin büyük olduğunu söyledi. Türkiye’nin 2023 yılında büyük hedefler belirlediğinin altını çizen Uslu, “Van olarak biz de kendimize bir hedef belirledik. Bu 5 aylık istatistiğe göre, müze ve ören yerlerimizi 100 bin kişinin ziyaret etmesi ile birlikte 2023 yılında hedeflediğimiz 300 bin sayıyı yakalayabileceğimizi inanıyorum. 5 aylık ziyaretçi potansiyelimize baktığımızda, ağırlıklı olarak dışarıdan ziyaretçi almamız, bizim sezonun başlamasıyla birlikte bu sayıyı arttırabileceğimizin işareti olduğunu da söylemek istiyorum. Çünkü Van sadece Akdamar Adası, Van Kalesi ve Van Müzesinin ötesinde, sahip olduğu diğer güzellikleri sayesinde de insanları kendisine çekiyor. Buraya farklı hedeflerle de olsa gelen her misafirimizin müze ve ören yerlerimizi ziyaret ettiğini görmememiz mümkün oluyor” dedi.

2023 yılında İranlı turistlerin dışında özellikle Rusya’da ziyaretçi beklediklerinin altını çizen Uslu, “İki gün önce Van Müzesinde bir panel düzenledik ve panelde bir grup Rus ziyaretçi de vardı. Onların organizasyonlarını yapan tur sahibi ile kısa bir görüşmememiz oldu. Kendisiyle görüştüğümüzde eylül ayı içerisinde birçok turu Van’a getireceğini söyledi. Her ne kadar Van turizm açısından İran endeksli bir süreci yaşasa dahi bu yıl özellikle Rusya’nın Van’ı tercih edeceğini şimdiden görmemiz mümkün. İranlı misafirlerimiz yine var fakat İran’ın dışında da farklı pazar noktalarına ulaşmamız, onları da Van’a getirmemiz bizim turizm potansiyelimizin daha çok şekillenmesine, turizm kalitesinin artmasına bir altlık olarak oluşturacağını söylemek mümkündür” ifadelerini kullandı.