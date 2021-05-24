Vangölü Spor Kulübü lige katılmayacağını duyurdu

Van’ı Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) temsil eden Vangölü Sportif Faaliyetleri Spor Kulübü, TFF’ye yazılı başvuruda bulunarak lige katılmak istemediğini bildirdi.

Vangölü Sportif Faaliyetleri Spor Kulübü, TFF’nin Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan takımların önümüzdeki sezon oynama haklarının saklı kalmak kaydıyla bu sezon liglere katılıp katılmamalarına serbestlik getirerek tercihi kulüplere bırakması kararına tepki gösterdi. Vangölü Sportif Faaliyetleri Spor Kulübü Sportif Direktörü Kadir Tunçdemir, 2020-2021 sezonuyla ilgili kulüplerin tüm hazırlıklarını yaptığını hatırlatarak, “TFF’nin pandemi döneminde akıl almaz bir şekilde geç kalan ve spor kamuoyunu oyalayan yaklaşımları kulüpleri çok zorda bırakmıştır. Ligin tekrar oynanacağı ile ilgili bir karar verilmesi üzerine bizler gibi Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden kulüpler ‘katılım parası’ olarak 22 bin TL’yi federasyonun hesaplarına aktardık. TFF ayrıca transfer sezonunu açınca; hem futbolcuların transfer ücreti ödemelerini hem de bununla ilgili lisans vizeleri ve aktarma ücretlerini de yatırmış olduk. Kulüpler de maçlar yapılacak ümidiyle futbolcularına hem transfer ücreti ödedi hem de kamp giderlerini karşılayarak önemli bir yükün altına girdi. Salgın nedeniyle bütün kesimlere destek verilmesine rağmen hiçbir destek görmedik. Her şey omuzlarımıza bindirildi. Futbolcularımıza yardım elimizi uzatarak ve onların moral ve motivasyonunu yükseltecek adımlar atarak bugünlere geldik” dedi.

“Katılmak istemiyoruz”

TFF’nin aldığı kararı çok iç açı bulmadıklarını dile getiren Tunçdemir, söz konusu karar doğrultusunda ‘Hızlandırılmış lige’ katılmayacaklarını ifade ederek, “Madem testler sonucu bu lig oynatılacaktı, biz neden sekiz aydır bekliyoruz? En başından bu konu gündeme getirilseydi yapılanmamızı ona göre yapar; sezon planlamamızı ona göre yapardık. Burada futbolcu arkadaşlarımızın 2-3 aylık emekleri var. Federasyon aldığı karar doğrultusunda spor kulüplerini bir sezona sokmak niyetinde. Yani önünü görmediğimiz bir yolda yürümek oyuncu arkadaşlarımızın geleceklerine karşı bir hakkaniyetsizlik olacak. Bu kararı futbolcu arkadaşlarımızın emeklerine sahip çıkmak ve geleceklerine doğru dokunuş yapmak için alıyoruz. Bu bağlamda hiçbir şeye yakışmayan bu karar ile gerçekleştirilecek ‘Hızlandırılmış lige’ katılmak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.