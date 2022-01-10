Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden Gazeteciler Günü mesajı

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden yapılan açıklamada, “Cemiyet olarak tüm meslektaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz. Güçlü bir demokrasi için önemli bir görev üstlenen gazetecilik mesleği, insanların gerçek, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasına aracılık ediyor, sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasına katkı sağlıyor. Basın sektöründe emek harcayan meslektaşlarımız da bu kutsal görevi üstlenerek önemli bir toplumsal sorumluluğu yerine getiriyor. İletişim ve haberleşme alanlarında yaşanan hızlı gelişim ve dönüşüm ile birlikte başta internet ve sosyal medya olmak üzere bilgiye ve habere erişimin çeşitlendiği ve kolaylaştığı bu günlerde, meslektaşlarımız, topluma sağlıklı, eksiksiz ve gerçekliği teyit edilmiş bilgiler sunmaya özen göstermeye devam ediyor. Her türlü bilgi kirliliğinin kısa sürede yayıldığı bilgi çağımızda, sorumlu ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışan meslektaşlarımızın yaptıkları görevin önemi daha da artıyor. Bu görevlerin verdiği sorumluluk bilinciyle görev yapan gazeteciler, maalesef türlü zorluklarla da karşı karşıya kalıyor. Yaşadığımız bu sıkıntıların giderilmesi için gazetecilerin çalışma koşullarının düzeltilmesi, internet yasası, yıpranma gibi düzenlemelerin yasalaştırılması konusundaki taleplerimizi tekrarlıyoruz. Tüm dünyanın kapandığı, insanların günlerce evden çıkamadığı yeni tip koronavirüs sürecinde bile kamuoyunun haber alma özgürlüğünün aksamaması için gece gündüz sahada çalışmaya devam eden meslektaşlarımızın her alanda desteklenmesinin gerektiğini düşünüyoruz. Çoğulculuğun, çeşitliliğin, basın ve ifade hürriyetinin korunması, daha önce olduğu gibi bundan sonra da önceliğimiz olmaya devam edeceğini belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz” denildi.