Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden depremin yıl dönümü mesajı

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti, 9 Kasım 2011 yılında yaşanan depremin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden yapılan açıklamada, “Bugün 2011 yılındaki ikinci Van depremin üzerinden 10 yıl geçti. Van o gün yitirdiklerinin acısını ilk günkü gibi yaşıyor. 9 Kasım depreminde biz gazeteciler de iki arkadaşımızı kaybettik. Sabahattin Yılmaz abimiz ve Cem Emir kardeşimiz; ailesini, yakınlarını bir kenara bırakıp zor şartlarda mesleklerinin gereğini yerine getirirken o gün yaşanan depremde hayatlarını kaybetmişlerdi. Bizler mesleki duruşlarıyla saygın kişiliklere sahip yol arkadaşlarımızın aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz. Gazeteciliği seven ve bunun için canlarını veren abimizi ve dostumuzu asla unutmayacağız. Vangölü Gazeteciler Cemiyeti olarak, Van’ın basın şehitleri olarak o gün toprağa verdiğimiz meslektaşlarımızı vefatlarının 10. yılında bir kez daha saygıyla ve özlemle anarken iki depremde yaşamını yitiren tüm insanlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ise sabırlar diliyoruz. Allah milletimizi ve devletimizi böyle yıkıcı felaketlerden korusun” dedi.