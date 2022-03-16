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Vangölü Belediyeler Birliği, Van Gölü için toplandı

Van ve Bitlis il ve ilçe belediyelerinin bir araya gelerek oluşturdukları Vangölü Belediyeler Birliği, Van Gölü için toplandı.

VAN 16.03.2022, 17:31
Vangölü Belediyeler Birliği, Van Gölü için toplandı

Van ve Bitlis il ve ilçe belediyelerinin bir araya gelerek oluşturdukları Vangölü Belediyeler Birliği, Van Gölü için toplandı.

Edremit Belediyesinin ev sahipliğinde DoubleTree By Hilton Van Otelinde düzenlenen Vangölü Belediyeler Birliği toplantısı Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Van ve Bitlis’teki belediye başkanları ve yetkilileriyle kurum amirlerinin katılımıyla başladı. Burada konuşan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülşen Orhan, birliğin kurulmasının önemine değinerek, “Geçen sene haziran ayında Emine Erdoğan öncülüğünde Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programına start verdik. Bu süreç boyunca kurumlarla birlikte büyük bir mesafe aldık. Van merkezi ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin hayata geçmesi ile birlikte Van Gölü’nü kirleten en büyük kirlilik kaynağımız ortadan kalkmış oldu. Bu bizim için en büyük sevinç vesilesi. En önemli çalışmalardan bir tanesi de sıfır atık yönetimi programı. Hepimiz için ileriye doğru olan bir çalışma. Arkasında Van Gölü için, çevre için, şehir için, halk için çok önemli bir dönüm noktası olacak bir faaliyettir. İnşallah birliğin kuruluşu ile birlikte bir güç birliği oluşturacağız. Bunun dinamik bir şekilde davam etmesi ve kesintiye uğramaması gerekiyor. Çünkü Van Gölü canlı bir mekanizma ama etrafı kapalı bir havza. Onun için korunmaya muhtaç bir havza. Dolayısıyla elbirliğiyle hep beraber, halkımızın bilinciyle Van Gölü’nü koruyacağız. Umuyoruz ki 4-5 sene içinde bu bilinç ve bu heyecanla tertemiz ve pırıl pırıl bir Van Gölü’ne sahip olacağız. Sadece Van Gölü’ne değil; pırıl pırıl bir çevreye, bir Van’a ve Bitlis’e sahip olacağız. Ben bu anlamda katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise Van ve Bitlis belediyeleri olarak 600 bin yıldır ömrünü sürdüren Van Gölü’nü gelecek kuşaklara temiz ve güzel bir şekilde bırakmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Say, “Bu ilk olarak biz belediye başkanlarının görevidir. Vatandaşlar olarak, burada doğmuş büyümüş biri olarak bu coğrafyaya vefa borcumuz var. AK belediyeler olarak bizden sonraki kuşaklara temiz bir çevre bırakmayı amaçlıyoruz. Salgından sonra dünya yepyeni bir döneme girdi. Dünya şu an çevresel manada zor bir dönem yaşıyor. Van Gölü Havzası bizim olmazsa olmazımız, korumamız gereken en büyük varlığımızdır. Van Gölü Belediyeler Birliğini kurmak isterken birinci gündem maddemiz Van Gölü’ydü. Gerek nüfus, gerek imkanları itibariyle belediyecilik mevzuatı, belediyecilik çalışmaları, kaynak geliştirme, personel, insan kaynakları konusunda çalışmalar başta olmak üzere bilgi tecrübe eğitim paylaşımlarına başlayacağız. Bu anlamda tüm belediyelerimiz bu çalışmanın bir paydaşı olacak. Van Gölü kıyısındaki Van Gölü Belediyeler Birliği kurulduktan sonra Van Gölü kıyısındaki belediyeler hizmetlerini çok daha profesyonel ve güzel bir şekilde ifa edecekler. Bizim bir yol haritamız olacak. Bir sonraki toplantıda Van Gölü Belediyeler Birliğini kurmuş olarak karşınıza çıkmak istiyoruz. Bu süreçte Van ve Bitlis milletvekillerimiz, Ankara’da ve İstanbul’da bulunan bürokratlarımız, Cumhurbaşkanımızın Danışmanı Gülşen Orhan da birliğin tüzel kişilik kazanması aşamasında ciddi destekleri var” şeklinde konuştu.

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer de, Van Gölü’ne ilişkin bir hassasiyetin oluşturulmasına ilişkin atılan bu adımın çok önemli olduğuna vurgu yaparak, “Bugün ikincisini düzenlemiş olduğumuz bu istişare toplantısının Van Gölü çevresinde bulunan belediyeler birliğinin de provasına vesile olacağını düşünenlerdenim. Bu açıdan bölge belediye başkanlarının bu konuya hassas davranması bizi ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah bu toplantıdan çok güzel kararlar olacak. Van’ın en güzel ilçelerinden biri olan Gevaş’ımızda Van Gölü hassasiyetiyle yaşayan vatandaşların olduğu bilincindeyiz. Gevaş’ta yaşayan hemşehrilerimizin tamamı Van Gölü’nün daha temiz ve daha sağlıklı olması için ellerinden geleni yapmaktadır. Biz belediye olarak da bu minvalde ciddi tedbirler almaktayız. Gevaş, Van’ın girişi. Dolayısıyla Van’ın girişinde yer alan bir ilçenin Van Gölü’yle olan iletişimin sağlıklı olabilmesi için çok ciddi tedbirlerin alınması lazım. Hem Gevaş Belediyesi olarak hem Van Büyükşehir Belediyesi hem de VASKİ olarak bu hassasiyete sahibiz. İnşallah bu tarz toplantılar bu hassasiyetin derinleşmesine neden olacaktır” dedi.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

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