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Vangölü Aktiviteleri Derneği üyeleri Esrük Dağı’na tırmandı
Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Muradiye ilçesinde bulunan Esrük Dağı tırmandı.
VAN 12.12.2022, 14:18
Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Muradiye ilçesinde bulunan Esrük Dağı tırmandı.
Vangölü Aktivistleri Derneği üyesi 20 kişilik ekip, sabah saatlerinde Yaşar Kemal’in doğduğu mahalle olan Ünseli Mahallesi’nden başlayarak yaklaşık 6 saatin ardından 3 bin rakımlı Esrük Dağı’nın zirvesine ulaştı. Zirvede Süphan, Ağrı ve Pirreşit dağlarını görebilen 20 kişilik ekip, Van Gölü manzarası eşliğindeki tırmanışlarını sorunsuz bir şekilde tamamladı.