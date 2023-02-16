Van’dan yeni yardım tırları deprem bölgesine gönderildi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremlerden etkilenen vatandaşlar için Van’da başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde temin edilen malzemelerin yüklendiği tırlar yola çıktı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki yıkıcı depremin ardından bölgeye yardımlar devam ediyor. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’dan da depremin ilk saatlerinden itibaren bölgeye çok sayıda arama kurtarma, teknik destek personeli ve iş makineleri ile yardım malzemeleri gönderildi. Tüm imkânlarını depremzedeler için seferber eden Van Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar ve ilçe belediyeleri, yardım tırları göndermeye devam ediyor. Yeni yardım tırları, AFAD Van İl Müdürlüğü yerleşkesinde Van Vali Vekili Ahmet Tozlu, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve personeller tarafından bölgeye uğurlandı.

Deprem bölgesi için yapılan çalışmalarla ilgili gazetecilere bilgi veren Van Vali Vekili Ahmet Tozlu, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara şifa diledi. Depremin meydana geldiği ilk günden bu yana Van ili olarak teyakkuza geçtiklerini ifade eden Vali Vekili Tozlu, “Tüm kamu kurumlarımız, belediyelerimiz ve özellikle deprem tecrübesi olan Vanlı hemşehrilerimiz cansiperane bir şekilde deprem bölgesindeki vilayetlerimize destek olma gayretindeyiz. Şu ana kadar 4 bin 519 personelimizi Van’dan söz konusu vilayetlere gönderdik. 443 araçlık gıda, giyim, battaniye gibi temel ihtiyaç malzemelerini gidermeye gayret ettik. Başta büyükşehir belediyemiz olmak üzere birçok kamu kurumu ve belediyelerimizden 721 adet iş makinesi ve 255 adet de hizmet aracı olmak üzere toplam 976 aracı deprem bölgesine intikal ettirdik. Bu araçlarımız bölgede halen çalışmaya devam ediyor” dedi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın Malatya ilinde koordinatör vali olarak görevlendirildiğini hatırlatan Tozlu, “Van Valimizle koordineli şekilde hareket etmekteyiz. Araçlar ilk etapta arama, kurtarma çalışmalarında bulunmak üzere gönderildi. Sonrasında ise barınma ve konteyner kentlerin kurulum sürecinde yer aldılar, akabinde ise enkaz kaldırma faaliyetlerinde bulunacaklar. Diğer taraftan 10 bin 150 adet yatak kapasitemiz bulunmaktadır. Tabi bu sayı genel kapasitemiz değildir. Bunun 2 bin 175’ini doldurduk, 7 bin 983 adet boş yatak bekliyor. Bunun yanı sıra vatandaşlarımız da depremzedelere kapılarını açtı. Onlardan da 10 bin 113 kişi de kendi imkanlarıyla yerleşti. Hastanelerimiz de bugüne kadar 371 başvuru oldu. 345’ini taburcu ettik ve 26 yaralının ise tedavisine devam ediliyor. Şu anda konteyner sevk etme sürecindeyiz. Bunun planlamasını yapmaktayız. Bugün de büyükşehir belediyemiz, ilçe kaymakamlıklar, belediyelerimiz ve vatandaşlarımızın yardımıyla birçok ihtiyaç ürünlerinin yüklendiği tırları bölgeye yolcu ediyoruz. İnşallah yaralarına derman olur” diye konuştu.