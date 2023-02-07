Van’dan deprem bölgesine yardım tırları hareket etti

VAN (İHA) – Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ildeki depremzedeler için Van’da toplanan yardım malzemeleri tırlarla gönderildi.

Depremin ardından Van genelinde oluşturulan noktalara vatandaşlar ısıtıcı, battaniye, giyim eşyası gibi malzemeleri teslim etti. Daha sonra İpekyolu Belediyesi öncülüğünde toplanan yardımlar deprem bölgesine doğru yola çıkarıldı.

Yardımlarla ilgili açıklamada bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Van’dan hemşehrilerimiz büyük bir teveccüh gösteriyor. Şu anda Atatürk Anadolu Lisesinin spor salonuna yardımlar yağıyor. Biz de gönüllülerimizle, belediye ekiplerimizle, STK’larımızla birlikte gelen yardımları tırlarımıza yerleştiriyoruz. Şu anda iki tır ve bir kamyonumuzu yükledik. Ekmek, su, bebek malzemeleri, ısıtıcı, battaniye, bere, eldiven gibi ne varsa depremzede vatandaşlarımıza gönderiyoruz. Bu yardımları Malatya’ya gönderiyoruz. Zamana karşı yarışıyoruz. Bu noktada tüm hemşehrilerimizi duyarlı olmaya ve yardım etmeye davet ediyoruz. Oradaki hemşehrilerimize ulaşmamız gerekiyor. Onları kurtarmamız gerekiyor. Artık yaralarımızı sarma zamanı” dedi.

Vatandaşlar ise depremzedelere yardımcı olma noktasında giyecek ve ısıtıcı gönderdiklerini ifade ederek, kendilerine acil şifalar dilediler.