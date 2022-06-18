Van’daki parklara masa tenisi ve satranç masaları kurdu

Van Büyükşehir Belediyesi şehir merkezindeki parklarda vatandaşlar için masa tenisi ve satranç masası alanları oluşturdu.

Daha yeşil bir kent için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi park ve bahçelerde hayata geçirdiği yenilikçi çalışmalarla vatandaşların beğenisini kazanıyor. Son olarak parklara yerleştirilen masa tenisi ve satranç masaları da her yaş grubunun hem spor yapması hem de keyifli zaman geçirmesine imkân sunuyor. Bu çerçevede çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Atatürk Kültür Parkı, Yaşar Kemal Parkı, Kocaeli Parkına 20 adet tenis masası 20 adet satranç masası kurdu. Çalışmalarla birlikte tüm parkalara da bu masalardan kuracaklarını belirten Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Mehmet Kaptanoğlu, "Tüm vatandaşların oynayabileceği masa tenisi ve satranç masaları açık alanda kullanılmak üzere dizayn edilerek parklara kuruldu. Yine Büyükşehir Belediyesi olarak her kesime hitap eden projeler geliştirmeye, daha modern ve büyük yeşil alanlar oluşturmak için de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” dedi.