Van’daki okullarda ‘inci kefali’ eğitimi

Van Gölü’nde yaşayan inci kefali balığının üremek için tatlı sulara yoğun olarak göç ettiği bölgelerdeki okullarda "Van Gölü’nün Uçan Balığı İnci Kefali" konulu bilinçlendirme eğitimleri verildi.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve şube personelleri tarafından Muradiye ve Erciş ilçelerinde inci kefali balığının üreme göçünün yoğun olduğu 10 okulda eğitim verildi. Eğitimler çerçevesinde inci kefali balığının yaşamı, göçü, koruma çalışmaları, turizm ve ekonomiye katkısı konularında öğrenciler bilgilendirildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van Gölü’nde yaşayan endemik tür olan inci kefali balığının korunması ve gelecek nesillere aktarılması konularında gençleri bilinçlendirmek amacıyla Van Gölü çevresindeki okullarda bilinçlendirme eğitimleri vermeye devam ettiklerini kaydetti.