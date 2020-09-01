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Van’daki iş dünyası Kapıköy Gümrük Kapısının açılmasını istiyor

VAN TİCARET SANAYİ ODASI (VAN TSO), VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (VAN OSB) İLE VAN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ (VANESOB) YÖNETİM KURULU KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ ÇERÇEVESİNDE KAPATILAN KAPIKÖY GÜMRÜK KAPISININ YENİDEN AÇILMASINI İSTEDİ.

VAN 01.09.2020, 12:35
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Van’daki iş dünyası Kapıköy Gümrük Kapısının açılmasını istiyor

Van Ticaret Sanayi Odası (Van TSO), Van Organize Sanayi Bölgesi (VAN OSB) ile Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) yönetim kurulu korona virüs tedbirleri çerçevesinde kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısının yeniden açılmasını istedi.

Elite Word Van Otel’de düzenlenen "Turizm Sektörü Değerlendirme Toplantısı" programında kentteki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelen iş dünyası sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Van üzerindeki algınların kırılması yönünde bir toplantı düzenledi. Akdeniz ve Ege bölgelerinde olduğu gibi yurtdışından turistin Van’a gelmesi gerektiğini ve bunun da Kapıköy Gümrük Kapısının yeniden açılmasıyla olacağını savunan temsilciler, bunun için gerekli adımların atılmasını istedi.

“El birliği ile kentimizi ileri taşıyacağız”

Düzenlenen programda bir konuşma yapan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, sanayi bölgesinin korona virüs sürecinde de üretmeye devam ettiğini belirtti. Sanayi bölgesinin son yıllarda başarılı adımlar attığını ifade eden Başkan Aslan, “Van OSB kentin değeri haline geldi. İstihdamın arttığı, üretim çarklarının durmadan döndüğü bir duruma geldi. İlimiz Türkiye’nin en güzide ve en güzel yerlerden bir tanesidir. Bunu sadece biz değil, şehre gelen misafirlerimiz de söylüyor. El birliği ile kentimizi ileri taşıyacağız. Turizmde, sanayi ve diğer her alanda sivil toplum kuruluşlarımız, kurumlarımız, basın ve vatandaşlarımızın da desteğiyle daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum” dedi.

“Van Türkiye’deki birçok ilden daha güvenli”

İran’ın Van için olmazsa olmaz olduğunu dile getiren VANESOB Başkanı İsa Berge ise “Bu anlamda bizim İran ile ilgili nasıl bir çalışma yürütmemiz gerekiyor şeklinde bu konuya kafa yormamız gerekiyor. Çünkü esnaf ve tüccarımızın beslendiği ana tema budur. Salgın noktasında Van Türkiye’deki birçok ilden daha güvenlidir. Van ilindeki tüm restoran, kafe, mağazalarımızda önlemler alınmıştır. Süreçle ilgili Van’da ciddi bir sıkıntı yok. Türkiye’deki diğer illerle kıyasladığımızda Van yaşanabilir en güzel şehirdir. 14 il sınırlanması içinde olmamız gerekiyor. Bu algının olması kötü. Bizim İran’dan başka müşterimiz yok” diye konuştu.

“Van, Türkiye’nin Vuhan’ı gibi lanse edildi”

Van Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş da Kapıköy’ün Van için önemine dikkat çekerek, “Van 3 yıla uzanan bir geçmişe sahip. İstanbul, Ankara başkent olmadan Van başkentlik büyük uygarlıklara başkentlik yaptı. Van tarihi ve geçmişiyle birlikte bir turizm cennetidir. Komşularımızın buraya gelip yatırım yapması bizim ne kadar önemli bir yere sahip olduğumuzun kanıtı. 2014 yılında biz oda olarak yaptığımız çalışmalar kapsamında köyümüze gitmediğimiz kadar İran’a gittik. Amacımız sadece Van’ımızı tanıtmaktı. Elimizden geldiğince de tanıttık. Çeşitli etkinlikler düzenleyerek İranlıları davet ettik. Ancak 2020 yılından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün ülkemizi ve en çokta Van’ı etkiledi. Kapı kapandığında karşı çıktık. Bunun için de çok da eleştiri aldık. Biz sadece kısıtlama tarzında bir çalışma yapılmasından yanaydık. Van, Türkiye’nin Vuhan’ı gibi lanse edildi. Sonra kapılar kapatıldı. Şu an en az hastanın olduğu il Van’dır. Van’a virüs diğer illerden geldi” şeklinde konuştu.

“Tedbirimizi alırsak inanın hiçbir şey olmaz”

Her türlü tedbirlerin alınmasıyla sınır kapısının yeniden açılmasını isteyen Çeliktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu an birçok ile turistlerin geçişleri sağlanıyor. Ama Van Kapıköy Gümrük Kapısı açılmadı. Antalya özellikle Ruslara kapılarını açtı. Orada hastalık yok mu? Var. Biz burada tedbirimizi alırsak inanın hiçbir şey olmaz. Hastalık bu, mücadele edeceğiz. Gerekli tedbirler alındıktan sonra kapılar açılabilir. Bu şekilde yeniden duran Van ekonomisi yeniden canlanabilir. Bizim turizmimiz şu an felç durumdadır.”

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