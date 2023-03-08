Van’daki depremzede kadınlar ‘8 Mart’ta unutulmadı

Van Büyükşehir Belediyesi, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Van’a yerleşen kadınlar için etkinlik düzenlendi.

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla Van Büyükşehir Belediyesi kentte çeşitli etkinlikler düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek evleri yıkıldığı ya da hasar gördüğü için Van’a gelen kadınlarla bir araya geldi. Düzenlenen etkinliğe Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya illerinden Van’a yerleşen birçok kadın katıldı.

Kadınlar Günü nedeniyle Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığında bir araya gelen kadınlar, programda depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle depremzede kadınlarla bir araya geldiklerini söyleyen Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, “Deprem bölgelerinden Van’a yerleşen kıymetli kadınlarla bu özel günde bir araya geldik. Yaralarımızı hep beraber saracağız. Bugün burada hayatını kaybedenler için dua ettik. Rabbim depremde hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine sabır versin” dedi.

Belediye ekipleri, depremzede kadınların gününü kutlayarak çeşitli hediyeler takdim edip yemek ikramında bulundu.