Son Dakika
Böcek: "Asgari ücret alamayan vatandaş da, aynı bölgeye gelip villa yapan vatandaş da suya 9 lira ödüyor. Bunun dengelerini kuracağız"
Van’daki cinayetle ilgili 1 tutuklama
Van’ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen “kasten öldürme” olayı ile ilgili 1 şüpheli tutuklandı.
VAN 27.04.2022, 23:28
Van’ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen “kasten öldürme” olayı ile ilgili 1 şüpheli tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kasten adam öldürme olayıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda olayın faali olduğu tespit edilen bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.