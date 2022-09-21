Van’da zorunlu su kesintisi duyurusu

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, İpekyolu ilçesindeki bazı mahallelerde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.

VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; “Bostaniçi Mahallesi Kurtuluş Caddesi Samancılar Mevkiinde bulunan 500’lük içme suyu isale hattında ve Beyüzümü Mahallesi Gümrük Tesisleri içerisinde yer alan 160’lık içme suyu hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle; Sıhke TOKİ, Beyüzümü Yalimerez ve Kıratlı mahallelerinde 21 Eylül 2022 Çarşamba günü sabah saat 09:30 ile akşam saat 22:00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. İki noktada meydana gelen ani arızanın onarılmasıyla birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir. Ayrıca su kesintisinden etkilenen mahalleler için talep edilmesi durumunda kurumumuz tarafından tankerle su desteği sağlanacaktır” denildi.