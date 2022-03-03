Van’da yol onarım çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi ağır geçen kış şartlarından dolayı yıpranan yol ve kaldırımlarda bakım onarım çalışması başlattı.

Son yılların en ağır kış mevsimlerinden birini yaşayan Van’da; karla mücadele, don ve tuzlama çalışmalarından dolayı yollarda ve kaldırımlarda oluşan tahribatlar onarılıyor. Havaların ısınması ile birlikte harekete geçen Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri; Cumhuriyet, İki Nisan, Şabaniye, Hıdırellez, Şerefiye ve Sıhke caddeleri ile Erciş ilçesi Eski Van Yolu ve Kümbet Yolu’nda mevsimsel etkenlerden dolayı zarar gören yol ve kaldırımlarda bakım onarım çalışması başlattı.

Ekipler, Van Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında olan cadde ve sokaklarda bakım, onarım ve yama çalışmalarını asfalt sezonuna kadar sürdüreceklerini bildirdi.