Van’da yol asfaltlama çalışması

Van Büyükşehir Belediyesince ‘Prestij Cadde Projeleri’ kapsamında yenilenen Erek Dağı Caddesi asfaltlanıyor.

Yaptığı prestij cadde çalışmalarıyla kente değer katan Van Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Van AVM Kavşağı ile Karşıyaka Beşyol Kavşağı arasındaki 1,6 kilometrelik Erek Dağı Caddesi baştan aşağı yenilendi.

Çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan cadde, yeni kaldırımları ve dekoratif ışıklandırmalarıyla modern bir görüntüye kavuşacak. Caddede alt yapı, yağmur suyu drenaj hattı, kaldırım altında fiber-optik hattı, engelli yürüme bandı, yol, kaldırım ve refüj çalışmaları tamamlanırken, asfalt seriminin ardından yapılacak yol çizgi, aydınlatma ve peyzaj çalışmasıyla cadde tamamlanacak.

Çalışma kapsamında kötü görüntü oluşturan mevcut elektrik hatları yer altına alınırken, caddedeki yeşil doku korunarak, mevcut ağaçlara da dokunulmadı. Mevsim şartları ve çevresel faktörler göz önüne alınarak yenilenen Erek Dağı Caddesi’nde kaldırım ve refüjde andezit plaka ve bazalt küptaş kullanılırken, altyapı ve diğer çalışmalar büyük bir titizlikle yapıldı.

Öte yandan, Van Büyükşehir Belediyesince kent genelinde ‘Prestij Cadde Projesi’ uygulanan 7 cadde, cazibe merkezleri haline geldi.