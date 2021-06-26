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Van’da YKS heyecanı

VAN (İHA) – Van’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu başladı.

VAN 26.06.2021, 11:24
Van’da YKS heyecanı

VAN (İHA) – Van’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu başladı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi ( TYT), bu gün saat 10.15’te başladı. İyi bir üniversite hayali ile sınava katılacak binlerce aday, belirlenen okullarda YKS sınavına girmek için koşar adımlarla yetişmeye çalıştı. Korona virüs tedbirleri kapsamında öğrenciler okula alınırken, okul dışında bekleyen aileler ise dualar okudu.
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