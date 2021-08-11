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Van’da yetkisiz ve belgesiz iş yerinde çok sayıda tıbbı malzeme ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde yetkisiz ve belgesiz sağlık hizmeti sunulan bir iş yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 1 adet tıbbi elektronik cihaz ile 9 bin 235 adet çeşitli tıbbi malzemeler ele geçirildi.

VAN 11.08.2021, 16:09
Van’da yetkisiz ve belgesiz iş yerinde çok sayıda tıbbı malzeme ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde yetkisiz ve belgesiz sağlık hizmeti sunulan bir iş yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 1 adet tıbbi elektronik cihaz ile 9 bin 235 adet çeşitli tıbbi malzemeler ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca, yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesinde faaliyet gösteren yetkisiz ve belgesiz sağlık hizmeti sunan bir işyerinde arama yapıldı. İcra edilen adli arama sonucunda 3 adet doktor önlüğü, 3 adet hasta muayene masası, 1 adet tıbbi elektronik cihaz, 9 bin 235 adet çeşitli tıbbi malzeme ve 1 adet dizüstü bilgisayar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı” denildi.
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