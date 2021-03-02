Van’da Yeşilay Haftası kutlanıyor

Türkiye’de her yıl 1-7 Mart tarihlerinde kutlanan Yeşilay Haftası, ‘Yeşilay hep benimle’ konseptiyle kutlanıyor.

Bu yıl 101’inci yaşını kutlayan Yeşilay, 1 - 7 Mart Yeşilay Haftası’nı “Yeşilay Hep Benimle” mesajıyla kutluyor. Tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılıklarıyla mücadelesini aralıksız sürdüren Yeşilay, bağımlılıklardan uzak, iyi ve sağlıklı yaşamın önemini vurguluyor. Türkiye genelinde 120 şubesiyle çalışmalarını sürdüren Yeşilay, 81 ülkede de yine bağımlılık alanındaki deneyimini uluslararası arenada paylaşıyor. Yeşilay olarak bağımlılıklarla ilgili farkındalık oluşturmak için pek çok proje yürüttüklerini belirten Yeşilay Van Şube Başkanı Hakan Durğun, “Yeşilay olarak, 101 yıldır vatandaşlarımızın hayatını etkileyen bağımlılık türleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Öncelikle küçük yaşlardan itibaren iyi yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasını ve bu alışkanlıklarla büyüyen çocukların yaşam boyu bağımlılıklardan uzak kalmasını amaçlıyoruz; diğer yandan da bağımlı bireylere ve ailelerine Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çatısı altında ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz. Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi bulunuyor ve güçlü bir teşkilat yapısıyla ülkemizin her köşesinde faaliyet gösteriyoruz. Şehrimizde de her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Bu mesajımızı bir kez daha vurgulamak için Yeşilay Haftası’nı ‘Yeşilay Hep Benimle’ mesajıyla kutlayacağız. Vanlıları da bizimle birlikte kutlama yapmaya ve ‘Yeşilay Hep Benimle’ demeye çağırıyoruz” dedi.

Yeşilay’ın büyük bir aile olduğunu vurgulayan Durğun, “Yeşilay olarak tüm paydaşlarımızla çok güçlü ilişkiler içindeyiz ve onların çalışmalarımıza verdikleri desteklerle bağımlılıklarla mücadelemiz daha da güç kazanıyor. Yeşilay Haftası’nda da heyecanımıza ortak olmalarından mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.

Yeşilay’ın Türkiye geneli ve KKTC’de toplam 100 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile hizmet verdiğini vatandaşların Türkiye’den ‘115 YEDAM Danışma Hattı’ üzerinden ulaşılabildiğini hatırlatan Durğun, “Şubelerimiz ile YEDAM’lar arasında güçlü bir işbirliğimiz var. Böylece bağımlılara ve ailelerine doğru yönlendirmelerde bulunabiliyoruz. YEDAM’ın tamamı bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibi; tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılıkları konusunda bilgi verme, doğru yönlendirme, danışmanlık ve ayaktan terapi hizmetleri sunuyor. Bağımlılar ve aileleri YEDAM’ın sunduğu psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteğinden ücretsiz yararlanabiliyor” diye konuştu.